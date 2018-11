Un raro esemplare di, un maschio di 8 anni identificato col nome di 'Margaash', è stato abbattuto allo zoo di Dudley, in Inghilterra, dai guardiani dopo che era scappato dalla sua gabbia., ma il fatto è accaduto il mese scorso: l'animale aveva approfittato di un cancello aperto nella recinzione per fuggire, gli addetti erano intervenuti provando a spingere l'animale di nuovo all'interno del recinto, ma invano.Così, dato che il leopardo - vista l'oscurità -all'esterno dello zoo diventando molto difficile da riprendere, i responsabili hanno ritenuto opportuno abbatterlo: decisione che ha fatto scoppiare l'indignazione tra gli animalisti, che hanno chiesto perché maiper poi riportarlo al suo posto nel recinto. Secondo i responsabili, i sedativi non avrebbero infatti avuto effetto in tempo utile. Lo zoo, in quel momento, era già chiuso e non erano presenti visitatori.(foto dal sito del Dudley Zoo)Si stima che nel mondo i leopardi delle nevi oscillino tra 3920 e 6390. La maggior parte vive nelle aree remote dell'Asia Centrale, della Cina e della Mongolia. ​Margaash erain un altro zoo britannico e, a Dudley, viveva in compagnia di una femmina, Taiga.