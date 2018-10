Gli animali più grandi del mondo

Unadi 10, Nyack. ll leone è morto per soffocamento., I due avevano tre cuccioli, e vivevano nello stesso recinto da 8 anni. Quando è avvenuta la tragedia lo staff della struttura ha cercato di intervenire per separare i due, ma non è riuscito a salvare il leone dalla furia di Zuri.VEDI ANCHE"Mai visto prima, è un evento raro e non sappiamo cosa ha scatenato l'aggressività della femmina - hanno commentato dallo zoo la morte di Nyack - eseguiremo un controllo per tentare di capire cosa potrebbe aver portato a questo. Zuri e gli altri tre leoni stanno bene".Lo staff si è insospettito quando ha sentito un'insolita quantità di ruggiti provenienti dalla gabbia dei leoni. Non sarà facile capire cosa abbia scatenato una tale rabbia da parte di Zuri. Anche se in natura capita che le femmine di leone attacchino i maschi e abbiano la meglio. "Nyack era un leone meraviglioso, ci mancherà tantissimo", dicono dallo zoo.