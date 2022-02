Fiocco rosa e azzurro al Parco Le Cornelle: sono nati due cuccioli di otocione (unici esemplari in Italia)

Fiocco rosa e azzurro al Parco Faunistico Le Cornelle. Sono nati due cuccioli di otocione, unici esemplari in Italia.

Il parco in provincia di Bergamo, riapre i suoi cancelli sabato e i visitatori troveranno i due baby, ancora senza nome. Sarà la community social del parco a trovarglielo con il concorso su Fb delle Cornelle da oggi al 17 febbraio. Si sceglie fra Moa e Giuba per la femmina e Nilo o Kowie per il maschio, tutti nomi di fiumi africani.

La famiglia di otocioni è composta da mamma Kasai, nata nell'aprile del 2020 in uno zoo della Repubblica Ceca, papà Kwango, nato a maggio 2020 in un parco francese, e dai cuccioli nati il 4 dicembre.

L'otocione (Otocyon megalotis) è una piccola volpe dall'aspetto simpatico, il muso piccolo e mascherato ricorda quello di un procione, ma la particolarità della specie sta nelle ampie orecchie a pipistrello, funzionali al mantenimento della loro dieta a base di insetti. Questa specie di canidi, tipica dell'Africa subsahariana, infatti, è ghiotta di insetti e aracnidi, in particolare di termiti, formiche, scorpioni e ragni che individua proprio grazie alle enormi orecchie paraboliche.

