Gb, nuova legge e pugno di ferro contro i ladri di cani: rischieranno fino a 7 anni di carcere

Guai in vista per i ladri di cagnolini nel Regno Unito. Rapire o rubare animali domestici potrebbe infatti costare fino a sette anni di carcere, per via di una nuova legge che sta facendo esultare gli animalisti: l'introduzione del reato di 'rapimento di animali domestici' farà sì che i giudici possano emettere condanne più lunghe, riconoscendo gli animali come esseri senzienti, scrive il quotidiano britannico Telegraph. L'obiettivo è «fermare i criminali e dare tranquillità a chi ha un animale», ha assicurato il segretario all'ambiente George Eustace.

«Siamo una nazione di amanti degli animali. Gli animali domestici sono membri della famiglia e nel Paese le segnalazioni di un aumento dei furti di animali domestici sono state preoccupanti. Il nuovo reato rifletterà il fatto che gli animali non sono solo proprietà che possono essere sostituite», ha affermato. Una fonte governativa ha detto al Telegraph che il nuovo reato consentirà ai tribunali di imporre condanne fino a sette anni, sostituendo le attuali leggi sul furto secondo cui si rischia una lunga condanna solo se un cane vale più di 100mila sterline.

Sarà studiato inoltre un disegno di legge con un pacchetto di misure - elaborato da una task force intergovernativa - tra cui una marcatura ultravioletta per i cani (come accade per le biciclette), le licenze per il possesso, l'obbligo di scansione del microchip per i veterinari e il divieto di pagare in contanti in caso di acquisto online. E ancora la registrazione del cane con le autorità in caso di furto (con database fotografico) e un maggiore monitoraggio delle cucciolate. Secondo i dati ufficiali l'anno scorso tra Inghilterra e Galles sono stati rubati oltre duemila cani, ma è probabile che il numero sia sottostimato.

