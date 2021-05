di Raffaella Patricelli

Preso a bastonate in piena notte e ucciso. E' morto così, in modo brutale e ignobile, Birillo uno splendido cane labrador che si trovava nella zona di Fossignano ad Aprilia (Latina). I suoi padroni lo hanno ritrovato ferito e in condizioni disperate. Nonostante il tentativo di salvarlo per lui non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA