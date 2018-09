Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’istinto materno non è una prerogativa solo dell’uomo: lo dimostra questo video che vi mostriamo, in cuidimostra di potere e voler mettere in campo tutta la sua buona volontà e i suoi mezzi per proteggere i suoi piccoli.Durante una forte pioggia, la gallina dimostra dolcemente tutto il suo istinto materno aprendo le sue ali e coprendo tutti i suoi piccoli per ripararli dal diluvio. Come dire: la mamma è sempre la mamma.