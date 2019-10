L'orso dolorante si ribella e attacca il suo domatore: spettatori sotto choc

Lunedì 28 Ottobre 2019, 20:01

Uno spettacolo choc, quello a cui hanno assistito alcuni spettatori di un: un, attanagliato dai dolori alle articolazioni, si è ribellato ed hadurante una esibizione. È accaduto la scorsa settimane in un circo di Olonets, vicino a San Pietroburgo, inL'stava effettuando una consueta performance: costretto a fare diverse acrobazie e a spingere una carriola camminando in posizione eretta sulle zampe posteriori, l'animale all'improvviso si ribella e attacca due volte il suo addestratore, facendolo cadere e continuando ad azzannarlo. Il domatore è stato trasportato in ospedale e ricoverato, ma con ferite non gravi, mentre l'è stato neutralizzato, fortunatamente solo con un dispositivo elettrico e non con un'arma da fuoco. Come riporta Gazeta.ru , Ruslan Solodyuk, il domatore dell', ha spiegato: «L'orso è molto anziano, ha 16 anni e diversi problemi alle articolazioni, oltretutto accentuati dalla stagione autunnale. Per questo motivo abbiamo deciso che non farà più numeri nell'arena». Un finale non troppo lieto, se si considera che sono ancora molti i circhi in cui gli animali vengono costretti a passare l'intera vita in cattività.