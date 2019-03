Kunxun, il primo cane poliziotto clonato: «Addestramento ultrarapido». Ecco dove lavorerà

Sbranato a morte dal suo stesso cane, l'amico più fedele: trovato dalla moglie in una pozza di sangue​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A oltre ventidue anni dalla nascita della pecora Dolly, lacontinua a fare passi da gigante. La controversa pratica scientifica, finora, ha consentito di riprodurre esattamente esemplari di vari animali, tra cui i cani. Ce n'è uno, però, che sta per compiere un passo storico: si chiama, è uned è statoper entrare a far parte di unaIl nome e la razza sono due ottimi indizi:è nato ine sta per diventare il primo cane poliziotto clonato della storia. Il cucciolo, che oggi ha poco più di tre mesi, è statodalle cellule madri di un altro cane poliziotto, una femmina di sette anni chiamata, che nel 2016 era stata premiata dal ministero dell'Interno cinese per aver contribuito a risolvere, grazie al suo fiuto, almeno dodici casi di omicidio e oltre venti casi di spaccio di droga.è nato lo scorso 19 dicembre, con un peso di 540 grammi. Laè avvenuta nei laboratori dell'azienda Sinogene Biotechnology: al progetto hanno partecipato anche il ministero dell'Interno e l'università agricola di Yunnan. I ricercatori avevano iniziato a coltivare cellule a partire da pochi millimetri di pelle, per poi impiantare gli aspetti della cellula somatico in un ovulo a cui era stato estratto il nucleo, poi l'embrione era stato trasmesso a una femmina di beagle, che ha funzionato da madre surrogata. Il dna dicorrisponde al 99% a quello die, assicurano gli uomini della, «l'addestramento sarà molto breve, poichéha dimostrato di saper apprendere molto più velocemente dei cani lupo di Kunming non clonati». L'obiettivo, spiegano autorità e ricercatori, è quello di «riprodurre in serie gli eccellenti geni di, consentendo di trasmetterli di generazione in generazione».