Sette cagnolini trovati su un'isola disabitata: «Portati lì e abbandonati»

Il cane Kaos ucciso dal veleno per le lumache: ecco l'esito degli esami

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato trovato morto con il cranio fracassato illa mascotte dei bambini che frequentano il campus di equitazione di Bassano Bresciano. Il cane era scomparso da due settimane ed è stato ritrovato a pochi metri da casa sua sotto un cumulo di sterpaglie e rami tagliati. «Lo hanno massacrato di botte», spiega in una notavice presidente della onlus Animalisti Italiani.«Kuma, che tutti chiamavano 'il gigante buono' giocava con i bambini durante il giorno, li accompagnava durante le passeggiate e condivideva persino il pranzo, alla ricerca di briciole sotto al tavolo. I bimbi lo adoravano, gli hanno scritto persino delle lettere e ora piangono per la sua scomparsa. Kuma ha subito una violenza inaudita da un criminale che ci auguriamo venga individuato quanto prima e assicurato alla giustizia»«Questo ennesimo atto di crudeltà - ha fatto ecodirigente di Animalisti Italiani onlus - deve spingere il Governo ad inasprire con urgenza le pene verso chi maltratta gli animali garantendo maggiore tutela e rispetto a fatti gravi non ancora adeguatamente perseguiti. L’esercizio della violenza sugli animali, a nostro avviso, è stato scarsamente contrastato e arginato in passato per l’esiguità delle sanzioni previste. Purtroppo chi ha una condanna di non oltre 5 anni non sconta la pena; lo prevede una norma inserita nel codice penale nel 2015, la cui finalità doveva essere quella di svuotare le carceri ma che, di fatto, ha avuto l’effetto di consentire a molti criminali di farla franca».