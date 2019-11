Vede un koala in difficoltà nel mezzo di un incendio, donna si getta tra i carboni per salvarlo VIDEO

Koala salvato dagli incendi delle foreste: beve da un bicchiere come un bambino

Mercoledì 20 Novembre 2019, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nota unin difficoltà nel mezzo di une lo mette in salvo. Il dramma degli incendi in Australia sta mettendo a dura prova le persone e gli animali della zona, sono già morti molti esemplari e tanti si trovano in difficoltà. Quando una donna, di nome Tori, ha visto il tenero animale tra i carboni, non ha esitato un attimo e si è diretta verso di lui.La donna si è tolta la maglietta con cui ha afferrato il koala per portarlo al sicuro e rinfrescarlo. Gli ha dato da bere e vedendo lo stato di difficoltà e disidratazione gli ha bagnato il pelo e le zampe per cercare di abbassare la temperatura corporea e lenire le numerose ustioni sul corpo. L'animale è stato salvato vicino ad una strada nei pressi di Long Flat, nel Nuovo Galles del Sud. Subito dopo è stato trasportato in macchina al più vicino ospedale per koala, dove i medici hanno detto che le sue condizioni sono molto gravi.Da ottobre i boschi a fuoco in Australia hanno causato la morte di almeno 4 persone, la distruzione di oltre 300 case e bruciato oltre 10.000 chilometri quadrati di vegetazione.