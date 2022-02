Kefir, il maxi gatto star del social: «Pesa come un bambino della sua età»

Il gatto Kefir è diventato una star di Instagram. Il gatto, razza Maine Coon è cresciuto molto più del previsto e pesa come un bambinio della sua età. Yulia Minina, residente a Stary Oskol in Russia, ha adottato il cucciolo e certo non immaginava un aumento di taglia del genere.

Kefir e Yulia Minina (Instagram)

Kefir, il maxi gatto star del social

A due anni non ancora compiuti infatti il micetto, che si chiama Kefir come la bevanda fermentata per via del suo colore bianco, segnava sulla bilancia circa dodici chili, il peso di un bimbo della sua stessa età. Spesso, per la taglia non proprio usuale, viene scambiato per un cane: «Le persone – ha raccontato Yulia Minina dal suo account social - di solito quando non vedono il muso, cioè quando è di spalle o accucciato, lo scambiano per un cane, proprio a causa delle sue dimensioni».

Nonostante la taglia non indifferente la proprietaria è convinta che il suo “cucciolo” possa ancora crescere : «Ha ancora modo di diventare più grande perché da quanto ne so la razza Maine Coon continua a crescere fino ai 4 anni».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 13:26

