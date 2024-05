Kabosu, morta a 18 anni la cagnolina che ha ispirato il "meme doge": stroncata da una leucemia e malattia al fegato

di Redazione Web

È morto uno dei "meme" più divertenti al mondo. Addio a Kabosu, la cagnolina che ha ispirato il celebre "meme doge". La padroncina ha voluto pubblicare un post su Instagram per dare la triste notizia. «A tutti voi che l'avete amata, la mattina del 24 maggio Kabosu ha attraversato il ponte dell'arcobaleno - ha scritto sotto la foto -. Grazie mille a tutti per il vostro supporto nel corso degli anni. Se ne è andata molto pacificamente, senza soffrire. Come se si fosse addormentata sotto il calore delle mie mani che la accarezzavano. Grazie mille a tutti per aver amato Kabosu».

La fama di Kabosu

Kabosu era una femmina di Shiba Inu, una razza molto diffusa in Giappone.

Da cucciola Kabosu è stata abbandonata insieme ai suoi fratellini. A salvarla, nel 2008, è stata Atsuko Sato, un'insegnante d'asilo. La donna ha iniziato a pubblicare le foto sui social della sua amica a quattro zampe, compreso lo scatto che ha reso celebre la simpatica cagnolina. L'immagine la mostrava sdraiata sul divano e con le zampette incrociate. Il musetto, che sembrava sorridere, ha fatto impazzire i follower della maestra e, in poco tempo, è diventata virale. La foto, ancora oggi molto famosa (soprattutto tra i giovani), ricorderà per sempre il musetto della tenera cagnolina.

