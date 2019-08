Una statua per ricordare la cagnolina Nicoletta. Aveva vegliato per 10 anni sulla tomba del padrone

Sabato 10 Agosto 2019, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cagnolinaha vegliato persulladel padrone deceduto, presso il cimitero di Forio d'Ischia (Napoli). In questo lungo periodo si sono presi cura di lei alcuni volontari della città e la, offrendole un riparo e dandole acqua e cibo costantemente.Qualche settimana fa, Nicoletta è venuta però a mancare e il volontarioha deciso di far realizzare una statua fra il cancello nuovo e quello vecchio di. Un modo per ricordare la tenera e fedele cagnolina che ha trascorso lì gran parte della sua vita, senza mai abbandonare l'amato padrone.La storia ha commosso tutti e ha testimoniato ancora una volta la solidità e la straordinaria profondità dei rapporti tra uomini e animali.«Realizzata in pietra verde ischitana, sarà pronta entro la fine di agosto», ha scritto su, consigliere regionale dei