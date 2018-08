Giornata internazionale del gatto, nelle case degli italiani abitano oltre 7 milioni e mezzo di felini

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gattari di tutto il mondo, unitevi. Oggi è launa ricorrenza stabilita nel 2002 dall'International Fund For Animal Welfare, che si aggiunge agli altri festeggiamenti del quattrozampe in calendario.Il 17 febbraio, infatti, in Italia si celebra la Festa nazionale del gatto, mentre il 17 novembre è dedicato ai gatti neri. I dolci amici a 4 zampe sono ormai delle vere e proprie star sui social, tanto che in queste ore le bacheche di Facebook e Instagram sono letteralmente invase da gattoni accompagnati da hashtag ad hoc: #internationalcatday, #worldcatday e similari.Il gatto vive insieme all'uomo da almeno 9.500 anni ed l'animale domestico più diffuso al mondo, dal Nord America all'Europa. Non è invece amato in Australia, dove la sua importazione per mano degli europei ha contribuito all'estinzione di diverse specie endemiche. Nelle case degli italiani vivono circa sette milioni e mezzo di gatti.