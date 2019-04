Il gatto viene accerchiato dal branco di cani, ma riesce a mettere tutti in fuga

Muore in casa: il cane lo veglia e lo difende perfino dai soccorritori

Unche stava sonnecchiando in strada si è ritrovato improvvisamente circondato da un, e senza chiedersi troppo a lungo se quei randagi avessero buone intenzioni o meno, ha deciso di anticipare un eventuale attacco. E da solo è riuscito a, come documenta questo video.Si tratta di immagini registrate da una telecamera installata sopra un marciapiede di una città in. In teoria dovrebbero garantire la sicurezza, ma questa volta le riprese hanno offerto una scena insolita ed esilarante per tutti coloro che preferiscono iai. Questo felino, infatti, non si fa troppe domande ed affronta immediatamente questo, composto anche da cani di grossa taglia. I suoi attacchi preventivi risultano decisamente efficaci: tutti ifuggono spaventati.