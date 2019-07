Il cucciolo di balena resta orfano, ma viene adottato da mamma delfino: «Il primo caso mai osservato»

Padre dimentica gemellini in auto e va al lavoro: morti di caldo. «Ero certo di averli lasciati all'asilo»​

«Un caso mai avvenuto prima a memoria umana, si tratta del primo mai osservato». Non hanno dubbi alcuni ricercatori che, dopo lunghi anni di studio, sono riusciti a comprovare un fatto decisamente insolito: un, rimasto, è stato adottato da un esemplare, che aveva da poco dato alla luce suo figlio.Tutto è iniziato da un'osservazione avvenuta nel 2014: i ricercatori, nuotando sulle coste della, avevano notato un primo fatto insolito. Una femmina di delfino, che aveva partorito da poco, era stata avvistata in compagnia di due cuccioli. Un caso molto raro, dal momento che in genere le femmine di tursiope, uno dei più comuni delfini oceanici, non allevano né partoriscono più di un cucciolo. Successive osservazioni, più approfondite, avevano permesso di stabilire che solo uno dei due cuccioli era un esemplare appena nato di tursiope. L'altro, infatti, era un cucciolo di peponocefalo, un tipo di balena.«Ci ha emozionato moltissimo essere testimoni di un fenomeno così raro» - ha spiegato, direttrice dello studio condotto da un team di ricercatori francesi e statunitensi - «L'adozione, se così vogliamo chiamarla, è proseguita senza intoppi: quel cucciolo di balena è rimasto sempre unito alla sua mamma e al suo fratellino adottivi, iniziando anche a comportarsi proprio come un tursiope».Le osservazioni successive, avvenute fino all'anno scorso, hanno permesso di avvistare nuovamente la balena adottata, cresciuta insieme a vari delfini e continuando a comportarsi come tale. Come riporta anche l'Independent , i ricercatori hanno tentato di dare anche una spiegazione al rarissimo fenomeno: «Si tratta di due specie completamente diverse, ma appartenenti all'ordine dei cetacei. Questo forse può aver favorito l'integrazione di quel cucciolo di balena, ma resta qualcosa di anomalo e di difficile comprensione. Quel che è certo è che quel cucciolo di balena è cresciuto per almeno tre anni con la sua madre adottiva».