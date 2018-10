Il cane cade in un pozzo, i vigili del fuoco intervengono e lo salvano

Uccidono a fucilate la mamma capriolo e il cucciolo: cacciatori sorpresi mentre festeggiano

Una brutta disavventura, fortunatamente a lieto fine, per un piccolocaduto in un, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, dai vigili del fuoco.C'è stata molta preoccupazione nel sentire il cagnolino guaire dall'interno del piccolo, ma per fortuna i pompieri di, in Spagna, sono riusciti a calarsi in profondità e a recuperare il cucciolo. Come riporta Europa Press , l'intervento si è svolto in un pozzo piccolo ma molto profondo in prossimità di calle Plutón.A rendere nota la perfetta riuscita dell'operazione di soccorso è stato lo stesso comune di Alicante: i passanti avevano notato ilin pericolo questa mattina, poco dopo le 9.30. Ilè stato salvato dopo essere caduto a circa quattro metri di profondità.