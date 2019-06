Singolare ritrovamento oggi a Zero Branco (Treviso) in via Pellico da parte dei vigili del fuoco di Treviso e dei carabinieri forestali di Volpago.



Nel giardino di un'abitazione è stata avvista e poi catturata una iguana (vedi foto). Mistero sul proprietario dell'animale.



Domenica 16 Giugno 2019, 20:25

