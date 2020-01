I procioni vengono ripresi e restano immobili per... non farsi scoprire

Lunedì 6 Gennaio 2020, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un meccanismo di difesa, poco efficace e decisamente esilarante, quello di dueche vengono scoperti ad attraversare il giardino di una casa. Gli animali, convinti di non farsi vedere, si bloccano all'improvviso e restanoA girare questo divertente filmato è stata una donna che aveva scoperto i due animali all'interno della sua casa. I, accortisi della presenza della donna, hanno tentato di utilizzare ciò che la natura ha dato loro: nessuna fuga o mimetizzazione, gli animali, convinti di non poter essere scoperti, restanoin una posizione molto buffa.Il video ha conquistato tantissimi utenti sul web, che però hanno ricordato alcune capacità, decisamente migliori, dei, come ad esempio l'abilità nell'afferrare oggetti con le zampe anteriori. Inoltre, c'è chi fa i complimenti al procione rimasto in piedi sulle zampe posteriori: «Ha una postura decisamente migliore e più corretta della mia».