Gorizia, cucciolo d'orso solo e impaurito dal traffico scappa su un albero: salvato

Un cucciolo d'orso solo e spaventato ha tentato di trovare riparo su un albero e lì è rimasto fino a quando non è stato aiutato a scendere dai vigili del fuoco. E' successo la notte scorsa in una via di Gorizia. L'orsetto, di circa 35 kg di peso, è stato avvistato sul retro del Castello vicino al confine con la Slovenia da alcuni passanti mentre si arrampicava su un albero forse in cerca di riparo dal traffico senza la mamma che potrebbe aggirarsi nelle vicinanze in cerca del cucciolo.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno raggiunto il giovane esemplare, lo hanno fatto scendere in sicurezza e lo hanno affidato al personale della Forestale. Secondo gli esperti, il cucciolo in città fa ipotizzare che la mamma stia vagando poco distante e dunque le autorità stanno ponendo attenzione all'eventuale presenza dell'esemplare adulto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 18:09

