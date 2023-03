Nata una giraffa in uno zoo belga: la sorellina con la mamma durante il parto (e il papà a distanza)

di Redazione Web

Un cucciolo di giraffa è nato nello zoo belga Pairi Daiza situato a 40 minuti da Maubeuge, città francese del Nord-Est poco distante dal confine con il Belgio. La piccola giraffa misura quasi 150 centimetri, pesa circa 70 chili e mangia correttamente. Il cucciolo è venuto alla luce da Oliver (6 anni) e Juul (12 anni), che avevano già dato alla luce la sorella maggiore Zuri.

La nascita della piccola giraffa

La giraffa è una specie iconica, riesce a conquistare il cuore di chiunque. E così, Tatiana Sgalbiero, responsabile del team custodi dei grandi mammiferi ha spiegato: «È davvero rassicurante per una giraffa femmina essere circondata dalla sua famiglia quando sta per partorire. Ed è importante che il gruppo assista al parto in modo che la piccola giraffa sia subito integrata».





