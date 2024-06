Salta la luce al circo, il cammello ne approfitta e scappa: la passeggiata per le strade della città

C'è un cammello che gironzola nelle strada di Stoccarda, in Germania. A riprendere l'animale è stato un cittadino che si è ritrovato davanti l'esemplare, che era inseguito da tre poliziotti. L'uomo ha, poi, pubblicato il video in rete e la ripresa è diventata virale in poco tempo.

Cosa è successo

Il cammello è fuggito dal Circo Atlanta approfittando dell'interruzione della corrente elettrica, causata da un cortocircuito e ha iniziato a passeggiare indisturbato per la città tedesca. Ad avvertire la polizia sono stati alcuni passanti che hanno incrociato l'animale, che stava facendo slalom tra le macchine. Le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere alcune strade per evitare che creasse problemi al traffico. Alla fine un guardiano dello zoo del circo è riuscito a catturare l'animale e riportarlo indietro.

Fonte: LaPresse

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 10:50

