Gatto con una zampa rotta entra al pronto soccorso, l'infermiere lo nota e lo cura subito VIDEO

Sarà forse stato il suo istinto innato a portarlo nella giusta direzione, fatto sta che un gatto randagio è arrivato fino al pronto soccorso dell'ospedale zoppicando, sicuro che avrebbe trovato qualcuno capace di aiutarlo.

Le sue speranze sono state presto soddisfatte nell'ospedale della città turca di Bitlis. L'intelligente gattino è stato soccorso - come raccontano i media locali - dall'infermiere Abuzer Ozdemir, che quando lo ha visto si è subito adoperato per aiutarlo. Il gatto bianco e nero è stato subito medicato e curato con amore dal personale medico, che lo ha chiamato Davso, e assistito fino a quando non è stato dimesso.

Ayağı kırılan sokak kedisi, aksayarak Tatvan Devlet Hastanesi'nin acil servisine girdi. İyi kalpli hemşire Abuzer Özdemir, kediye gerekli müdahaleyi yaptı. 💜🐈 pic.twitter.com/BCf9y4hdsn — Evrim Rızvanoğlu (@RizvanogluEvrim) November 18, 2022

