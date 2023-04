La gatta Lulu urina fuori dalla lettiera, chiedono al veterinario di sopprimerla: lui rifiuta e le salva la vita

di Redazione web

La gatta Lulu era stata portata dal veterinario con una richiesta esplicita: praticarle l'eutanasia perché urinava fuori dalla lettiera. Un disagio tale per i suoi proprietari, da farli decidere di liberarsi di lei in modo definitivo. Ma la coppia non aveva fatto i conti con lo specialista, che si è rifiutato di abbatterla e le ha salvato la vita.

Lulu salvata dal veterinario

Lulu, micia anziana ma in buona salute, è stata portata dal veterinario da una coppia di New York stanca di trovarsi a ripulire l'urina lasciata fuori dalla lettiera ma che non si era preoccupata di indagare sui motivi di questo comportamento da parte della gatta himalayana. Il medico non si è dato per vinto, e ha chiesto ai proprietari di cedergli la proprietà di Lulu. Ha così scoperto che il problema della gatta era legato a una malattia. Nello specifico, aveva dei cristalli urinari. Una patologia rientrata semplicemente con un cambio di alimentazione.

La nuova famiglia

Lulu è stata affidata al rifugio Spca della contea di Dutchess, che l'ha curata e non ha avuto difficoltà a trovarle una nuova casa, grazie anche all'attenzione mediatica che si era sollevata attorno alla sua storia: «Oggi, Lulu ha trovato la sua nuova famiglia, che ha guidato ore per incontrarla e prenderla. Non potremmo essere più entusiasti che abbia trovato la sua nuova casa dove sarà accolta e amata. E siamo così grati ai media e alle organizzazioni che l'hanno aiutata», si legge sui social del rifugio.

