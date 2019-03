Gatto strangolato e costretto a mangiare spilli: salvato per miracolo grazie a Facebook

Strangolato, ferito e: è il tragico destino di un gatto, che però è riuscito fortunatamente a salvarsi, grazie ad un appello su Facebook e all’intervento di un’associazione animalista. Un lieto fine possibile grazie ai volontari di, intervenuti insieme alla Polizia municipale per soccorrere il felino.Accade a, frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi: il gattino, in condizioni pessime, è stato trovato da alcuni passanti che hannoun appello per aiutarlo. L’intervento dell’associazione ha consentito all’animale di essere condotto in una clinica veterinaria.