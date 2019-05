Lancia sacco nel fosso con un gattino: 17enne nei guai, a casa aveva mamma gatta

Sabato 11 Maggio 2019, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Tribano () un 17enne è stato denunciato per maltrattamento di animali ed oltraggio a pubbico ufficiale.Il giovane, residente a Pozzonovo, già noto alle forze dell'ordine, era stato visto durante un servizio perlustrativo lungo la Provinciale n. 45 mentre gettava in unAll'interno c'era un. Notato l’insolito lancio del sacco, i militari hanno immediatamente provveduto a recuperarlo scoprendo, con stupore, che all’interno vi era appunto il piccolo felino. Recuperato l’animale, il giovane veniva rincorso e fermato mentre si accingeva a compiere analogo gesto con altri 4 gattini. Vistosi scoperto il 17enne ha poi urlato insulti nei confronti dei militari che hanno completato l’intervento recuperando poi la mamma gatta in casa del ragazzo.Una storia a lieto fine, tutti i felini sono stati recuperati e affidati a locale gattile