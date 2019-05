Vicino di casa spruzza vernice sul gatto, il micio di 13 anni muore dopo qualche giorno

Sabato 25 Maggio 2019, 08:45

Spruzzano alunae l'animalepoco dopo. Miggeli, di13 anni, è morto tre giorni dopo essere stato preso di mira a Biel-Benken, in Svizzera, vicino al confine francese. La proprietaria del gatto, Sina Kunz, ha denunciato i fatti alla polizia mostando anche sui social le foto del suo gattone, come era stato ridotto.La donna ha notato il gatto completamente ricoperto di vernice gialla quando è tornato a casa, l'animale è anziano, ha i riflessi lenti, ed è quindi stato un facile bersaglio. La vernice tossica però, inalata dal micione, gli è stata fatale. La donna lo ha portato dal veterinario, ha fatto del suo meglio per salvare l'animale, ma la vernice impermeabile, dopo 3 giorni dall'accaduto, lo ha ucciso per intossicazione.Sotto accusa è finito un vicino di casa della donna, accusato di maltrattamento e tortura su animali, come riporta anche Metro . Pare però che l'attacco a Miggeli non sia stato il primo nella zona: nei giorni scorsi a un gatto è stata tagliata la pelliccia, i baffi e le unghie, mentre a un altro sono state rotte le zampe.