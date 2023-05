Gattino intrappolato in un tubo, non respirava più: i pompieri lo rianimano con il massaggio cardiaco e lo salvano

di Redazione web

Un gattino è rimasto intrappolato in un tubo, e non respirava più: i pompieri lo hanno rianimato con il massaggio cardiaco e lo hanno salvato. Ieri sera una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta a Calimera dove ha recuperato un gattino di un mese caduto in un pluviale e lo ha rianimato praticando un massaggio cardiaco.

Il salvataggio del piccolo micio

Giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto dei proprietari dell'animale, i vigili hanno notato che il gattino era rimasto bloccato in una tubatura all'interno di un muro.

Dopo una lunga e complicata operazione sono riusciti a prenderlo ma il micio era privo di sensi e non respirava più. A quel punto i vigili del fuoco non si sono persi d'animo e hanno iniziato una delicata operazione di rianimazione praticando il massaggio cardiaco all'animaletto.

Dopo qualche minuto il gattino ha reagito muovendo l'addome e aprendo gli occhi.

Visibilmente provato dall'esperienza vissuta, il piccolo è stato trasportato dai proprietari, felici di riaverlo sano e salvo, in una clinica privata dove è stato preso in cura dai veterinari.

Domenica 7 Maggio 2023

