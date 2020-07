Gatto positivo al coronavirus, è il primo animale contagiato in Gran Bretagna

In Gran Bretagna un gatto domestico è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce Bbc News online aggiungendo che secondo gli esperti si tratta del primo caso confermato di infezione in un animale nel Regno Unito e che ciò non significa che la malattia sia diffusa nelle persone dai loro animali domestici.



Al momento si ritiene che il felino sia stato infettato con il coronavirus dal suo proprietario, che in precedenza era risultato positivo al virus. Entrambi sono ora guariti. Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 17:02

