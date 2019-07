Giovedì 4 Luglio 2019, 15:45

Molti amanti dei gatti non sanno che il loro carattere si rispecchia sui loro padroni: non a caso chi ha un felino aggressivo ha anche lui stesso un carattere nevrotico. Questo è quello che svela una ricerca inglese: la personalità del padrone influenza anche quella del proprio animale domestico e questo studio non è valido solo per i felini, ma anche per i cani. Ecco quali scoperte sono state fatte! Perché il vostro gatto è aggressivo? Forse dovreste guardare dentro voi stessi! Secondo una ricerca inglese il carattere dei gatti rispecchia quello dei padroni. Se un padrone è nervoso, lo sarà anche il suo felino. Il carattere dei padroni influenza positivamente o negativamente il gatto.. e non si tratta dell'unico animale domestico ad essere influenzato. Il carattere del padrone influenza anche i cani, quindi state attenti! Credits: Kikapress