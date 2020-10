Milano, gattino intrappolato nel condotto per ore, poi il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Cane resta bloccato fra due muri: il difficile intervento per salvarlo Foto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 10:36

Era intrappolato in una condotta pluviale, ma i Vigili del Fuoco di Milano l'hanno tratto in salvo. Una mezzo metro di profondità. Il salvataggio del piccolo felino ha richiesto l'intervento anche del team USAR Lombardia, in addestramento vicino a via Caldera, dov'è avvenuto il fattaccio.I soccorritori, grazie all'aiuto di una Search Cam, hanno trovato la posizione esatta del gattino, circa otto metri dall'uscita della condotta pluviale. L'intervento provvidenziale dei VdF e del team USAR ha determinato il lieto fine della vicenda. Il micio è tornato sano e salvo alla sua padroncina.