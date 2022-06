Gattino chiuso in una busta e appeso a un ramo, salvato dai carabinieri

Stavano effettuando un normale servizio di pattugliamento quando, in una stradina vicino all'Appia nella zona di Terracina (Latina), i carabinieri hanno sentito un forte miagolio provenire dalla folta vegetazione.

Hanno così deciso di fermarsi per controllare, scoprendo una scena raccapricciante: un gattino era stato chiuso in una busta di plastica e appeso al ramo di un rovo. Il felino era in condizioni disperate, ma fortunatamente i militari sono riusciti a salvarlo affidandolo alle cure di un'associaizone di volontariato. Quando si sarà ripreso del tutto sarà adottato proprio da uno dei militari che gli hanno salvato la vita.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del grave gesto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Giugno 2022, 16:02

