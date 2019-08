Orrore nel Napoletano, scoperto gattino amputato e decapitato

Macabra scoperta a Torre del Greco: gattino di pochi mesi amputato e decapitato, mamma gatta veglia sul suo corpo. I volontari del corpo provinciale guardie ambientali volontarie Napoli «Corpogav» hanno scoperto nella colonia felina in via Nazionale un gattino di pochi mesi con gli arti amputati e la testa decapitata.



Una scena straziante, oltre che di una crudeltà inaudita, anche per la presenza di mamma gatta che, accortasi del cucciolo in quelle condizioni, ha incominciato a miagolare per il dolore e ha vegliato sul suo corpicino esanime. Nella stessa colonia, nei giorni scorsi, erano stati avvelenati alcuni gatti.



«Rabbia, orrore, tristezza - dice Salvatore De Chiara, presidente onorario Corpogav - di fronte a scene del genere e di come gli esseri umani possano essere capaci di arrivare a tanto, contro animali indifesi. Io sono il titolare di questa colonia affidata al Corpogav, dove si sono verificate diverse morti misteriose, e probabilmente questo scempio è un avvertimento per me. Senza parole. Pene più severe per chi tortura così gli animali». Sabato 24 Agosto 2019, 18:54

