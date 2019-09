Maltrattano due gattini e li costringono a fumare: il video choc indigna il web, due denunciati

Bracciano, nasce il primo ospizio per cani rimasti orfani

Giovedì 5 Settembre 2019, 20:53

Un filmato agghiacciante, fortemente sconsigliato alle persone più sensibili. Un video virale, girato da alcuni giovani e poi postato sui social, ha indignato moltissimi utenti sul web, che hanno potuto vedere ungratuito nei confronti di due, di appena tre mesi.Nel filmato si vedono alcuni, probabilmente ubriachi, intenti a bere alcolici e a fumare sigarette. Ad un certo punto, i giovani si divertono a maltrattare due, costringendo uno degli animali anche a, introducendola con la forza all'interno della bocca. I primi a denunciare l'accaduto sono stati, come riporta 20minutos.es , alcuni esponenti del Partito animalista spagnolo (Pacma).Dopo la denuncia, la Guardia Civil ha deciso di aprire un'indagine ed è risalita in poco tempo ai presunti responsabili: si tratta di alcuni ragazzi residenti a, in Andalusia. Due di loro sono stati ancheper maltrattamento di animali. I due gattini, invece, sono stati recuperati e affidati ad una struttura veterinaria: le loro condizioni di salute sono buone. Non è escluso, comunque, che nelle prossime ore possano arrivare denunce anche nei confronti di altri giovani.