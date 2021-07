Micia torna al gattile per non lasciare i piccoli appena svezzati: ha percorso 10 chilometri

Da Bagnoli a Tribano nel Padovano per tornare dai suoi cuccioli: è la storia di una gatta che ha percorso una decina di chilometri per non lasciare da soli i piccoli appena svezzati. È accaduto al gattile di San Luca di Tribano, dove Iolanda e Maurizio si prendono cura di circa 200 gatti, supportati da alcuni volontari.

Un paio di mesi fa una famiglia di Bagnoli si è accordata con i gestori del gattile lasciando la gatta e i quattro cuccioli per lo svezzamento. Terminata questa fase, avevano riportato il felino a casa, a Bagnoli. Ora la gatta ha percorso tutti questi km per tornare dai suoi piccoli in gattile tra la sorpresa generale. La notizia è riportata da Il Gazzettino in Veneto.

