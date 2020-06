La gatta scompare nel nulla, la padrona scopre che aveva viaggiato clandestinamente per oltre 1000 chilometri

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 14:57

, si sa, sono soliti scomparire per parecchie ore, sempre alla ricerca di nuove avventure. Per questo motivo una padrona, dopo aver notato l'assenza del suo felino domestico, non si era allarmata più di tanto. Non vedendolo tornare neanche il giorno seguente, la donna aveva iniziato seriamente a preoccuparsi. Per fortuna, allanon era accaduto nulla di grave, anche se l'animale è stato protagonista di un fatto decisamente insolito., una donna australiana che vive a Longreach, nel Queensland, è la proprietaria di, unadomestica che non disdegna però le 'scorribande' fuori casa. Una settimana fa, la gatta era scomparsa nel nulla, proprio mentre i vicini della donna si apprestavano a trasferirsi.Per fortuna, Georgia ha saputo evitare di andare nel panico e, invece di immaginare conseguenze tragiche, aveva intuito molto bene cosa potesse essere successo: «ha un brutto vizio: salire a bordo dei veicoli parcheggiati davanti casa e lasciati con sportelli o finestrini aperti».L'intuizione disi è rivelata vincente: mentre ilstava sistemando mobili e altri oggetti dei vicini che si accingevano a trasferirsi, la gatta era salita sul mezzo, nascondendosi tra i vari oggetti caricati a bordo. Nel frattempo, però, quel camion aveva, in direzione del nuovo domicilio degli ormai ex vicini della donna.Una volta contattata l'azienda di traslochi, la padrona dellaha spiegato la situazione ed è riuscita a scoprire che effettivamente l'animale si trovava all'interno del camion, dopo aver viaggiato per una distanza così lunga.Tutto risolto? Non proprio. Neanche mezz'ora dopo aver chiamato l'azienda di traslochi, la padrona ha ricevuto una nuova telefonata: «Signora, il gatto è scomparso nel nulla». Solo il giorno seguente la vivace P-Puss è stata avvistata e recuperata all'interno di un'abitazione situata nei pressi della sede dell'azienda.Alla fine, grazie ad una vera e propria staffetta di volontari, laè riuscita a tornare a casa, come testimonia anche l'ultimo post pubblicato dalla sua padrona su Facebook.