Addio a... Coco Chanel: l'unica gallina che sapeva anche sciare

Coco Chanel ha deposto gli sci e la sua grande voglia di viaggiare assieme al suo padrone Giuseppe Rudatis, detto “il Barone delle Dolomiti”. La gallinella olandese, di 4 anni, è morta negli scorsi giorni. Diventata la beniamina di grandi e soprattutto piccini, per Alleghe (Belluno) era diventata quasi un simbolo. La storia è raccontata da Il Gazzettino.

In tanti la ricordano in spiaggetta o all’ingresso del mercato estivo ad accogliere la gente che la guardava divertita. Ma le sue imprese, nel tempo, hanno fatto il giro dei social network conquistando: in particolare la foto in cui la gallina inforcava gli sci. Era diventata una sorta di mascotte del paese.

