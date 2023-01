Foca killer aggredisce i bagnanti e un'attrice finisce in ospedale: «Mi ha morsa sei volte». Scene di panico in spiaggia

di Redazione web

Scene di panico in una spiaggia del Sud Africa, dove un'attrice statunitense e altri bagnanti sono stati aggrediti da un cucciolo di foca. Loulou Taylor, che ha recitato nella serie "Raised By Wolves", è stata attaccata dall'animale ed è finita in ospedale con gravi ferite. La stessa attrice ha poi mostrato sui social le conseguenze dell'attacco: «Mi ha morsa sei volte».

La scena ripresa in video

«State attenti se nuotate a Clifton Beach - ha detto l'attrice - ci sono foche con denti molto grandi che possono aggredirvi». La scena dell'attacco è stata ripresa da un video amatoriale, diventato virale. L'arrivo della foca è stato inizialmente accolto con piacere dai bagnanti, che incuriositi dal dolce (solo apparentemente) animale, si sono avvicinati. Ma in pochi ammiti la foca è passata all'attacco, ferendo più persone.

L'attrice non ha riportato gravi conseguenze dall'attacco e qualche giorno dopo ha pubblicato un post scherzoso, nel quale la locandina de "Lo squalo", era modificata con una foca al posto del predatore, mentre lei nuotava in superficie. «Finalmente una ragazza copertina! Grazie all'artista e un altro grazie agli uomini che mi hanno salvato. Amo ancora l'oceano e tutti i suoi animali», ha scritto.

