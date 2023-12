La delfina Mia compie 15 anni: grande festa al parco acquatico di Riccione per il compleanno della piccola di casa

La femmina di tursiope più giovane della Laguna del family experience park di Riccione è da anni ambasciatrice di progetti di ricerca in collaborazione con le università di Urbino, Torino e altri atenei anche internazionali come il Saint Andrews in Scozia. La più giovane delfina del parco Oltremare Family Experience Park di Riccione, ha compiuto 15 anni il 28 dicembre. La delfina Mia è arrivata a Riccione nel 2017. Nata in ambiente controllato, proviene dall’Acquario di Genova. La femmina pesa circa 160 kg ed è lunga 2,50 metri.

Con Mia, e tutto il gruppo di tursiopi, gli addestratori portano avanti da diversi mesi dei progetti di ricerca in collaborazione con le Università di Urbino, Torino e atenei internazionali, come quello di Sanit Andrews in Scozia. I biologi del parco hanno concentrato il loro impegno su uno studio mirato a sviluppare un’interazione più evoluta tra uomo e delfino, basata su concetti astratti e innovativi. Le conoscenze sviluppate e i progetti di ricerca, sono alla base dell’azione di divulgazione e sensibilizzazione che le strutture Costa Edutainment da sempre compiono coerentemente con la propria mission.

In oltre 25 anni, uno staff dedicato di acquaristi, addestratori, biologi e veterinari di Costa Edutainment, ha sviluppato un know-how specifico sui delfini.

Fonte video: Oltremare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA