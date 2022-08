Federico Coccia, il veterinario dei vip dolcissimo con il bulldog: «Amore a prima vista»

Federico Coccia si rilassa a San Felice Circeo, ma non abbandona mai gli animali. Il veterinario dei vip ha pubblicato una foto su Instagram, dove sorride insieme a un bulldog francese. Un post che ha emozionato i suoi follower. «Amore a prima vista», ha scritto il dottore, che ha poi pubblicato un video dove spiega cosa fare per aiutare i cani a non soffrire troppo il caldo di questi giorni. «La passeggiatina non più tardi delle 8 del mattino e dopo le 10 di sera, per evitare il colpo di calore. Un panno bagnato passato addosso può aiutare», dice il veterinario. Tra i commenti anche una preoccupata Sandra Milo: «Federico, non vorrei rovinare le tue vacanze con questa infausta notizia ma in tutta assenza Jim si è nuovamente infortunato».

Chi è Federico Coccia

Federico Coccia è un veterinario, che lavora nella clinica di Vigna Clara, a Roma. In tv è spesso ospite nei programmi Rai, per parlare ovviamente di animali e soprattutto di cani. Nato a Vibo Valentia, in Calabria, il 23 aprile 1963, vive a Roma dai tempi dell'università. Sua moglie si chiama Alba e ha due figlie: Alessandra e Ginevra.

