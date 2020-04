Fase 2, Serracchiani e Prestipino (Pd): «Sbloccare toelettatura e adozione animali domestici»

Le deputate del Partito democratico Debora Serracchiani e Patrizia Prestipino hanno scritto una lettera al commissario per l'emergenza e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere lo sblocco delle adozioni di animali domestici in tutto il territorio nazionale, oltre che quello della toelettatura per gli animali domestici.



«Le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso - affermano le deputate Pd - hanno fortemente limitato le adozioni di cani e gatti con il conseguente sovraffollamento delle strutture ospitanti. Chiediamo quindi che vengano sbloccate o quantomeno facilitate le adozioni di animali domestici perché ricordiamo che tali adozioni hanno una duplice funzione positiva, non solo quella di liberare i canili e combattere il randagismo, ma anche quella di portare all'interno delle famiglie gli affetti di cani e gatti che in questo momento cosi difficile di chiusura e isolamento svolgono anche una funzione sociale e di compagnia».



Secondo le due deputate Pd, «l 'attività cosiddetta di toelettatura è fondamentale per la pulizia degli animali domestici e di conseguenza anche per l'igiene delle famiglie che li tengono e piu in generale per la salute pubblica. Per questo chiediamo al presidente Conte e al commissario Colao di consentire tale attività in tutto il territorio nazionale poiché al momento è consentita solo in alcune regioni grazie ad un'ordinanza regionale, ma ancora rientra nella categoria ad alto rischio, seppur in realtà il rischio è molto basso considerando che la pulizia degli animali avviene in luogo chiuso al pubblico » . Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 17:05

