Due husky vagano stremati sotto il sole sulla Statale Adriatica: salvati dai poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Fabriano. Che, nel primo pomeriggio di ieri, durante il loro servizio di vigilanza stradale hanno notato a Falconara, sulla Strada Statale 16, due cani che si muovevano pericolosamente sul ciglio della strada.

Immediatamente i poliziotti, con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza della Compagnia di Falconara Marittima sopraggiunta sul posto, cercavano di recuperare i poveri animali per evitare pericoli a loro e alla circolazione stradale, utilizzando l’equipaggiamento a disposizione come collare per metterli in sicurezza. I due cani apparivano smarriti e sofferenti, così gli agenti si accertavano del loro stato di salute, prestando loro le prime cure del caso, contattando intando l’Asur Area Vasta 2. Entrambi i cani, di presumibile razza Husky, erano dotati del microchip obbligatorio per l’anagrafe canina, grazie al quale è stato possibile risalire ai proprietari ai quali sono stati riconsegnati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 16:02

