La tenacia di Enzo, un passo dietro l'altro nonostante i tremori: il traguardo inaspettato del cane disabile emoziona

Enzo è un labrador speciale di El Dorado, in California, che ha conquistato il cuore di milioni di utenti su TikTok. Il cagnolone, infatti, per alcuni problemi neurologici non riesce a camminare bene. Il video che ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni mostra Enzo che riesce a raggiungere la sua padrona per gustarsi, con il suo aiuto, il suo spuntino.

Il video virale di Enzo

Nel video che è diventato virale su TikTok, Enzo è sopra alla collinetta del giardino di casa e la sua padrona lo chiama dicendole che è pronto il pranzo: ad aspettarlo nella sua ciotola c'è il pollo. Quindi, il labrador color miele avanza lentamente e un po' goffamente verso la ragazza e, nel frattempo, scodinzola felice.

Enzo è un cane disabile perché è affetto da ipoplasia cerebellare, ovvero - come spiegato dal portale Koko Genetics - «è una malattia che colpisce lo sviluppo del cervelletto nei cani. I sintomi compaiono, di solito, intorno alle 6 settimane di età nei cuccioli e comprendono movimenti scoordinati a scatti, perdita di equilibrio e forti tremori, soprattutto durante i movimenti volontari».

L'affetto per Enzo

Nonostante Enzo non sia certo l'unico cane a soffrire di questa malattia, gli utenti di TikTok si sono davvero inteneriti guardando il suo video e, oltre alle milioni di visualizzazioni, hanno lasciato anche più di 3000 commenti sotto al video.

