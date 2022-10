Uccidono un cucciolo di elefante, la mandria si vendica calpestando a morte un uomo: cosa è successo

di Redazione web

Orrore in India. Una madria di elefanti avrebbe pestato a morte un uomo, dopo che gli abitanti del villaggio avrebbero ucciso un cucciolo di elefante che apparteneva alla mandria. Il branco di 44 elefanti, riporta la rivista statunitense Newsweek, sarebbe entrato con aggressività, nel villaggio e si sarebbe avvicinato a Pintawar Singh, mentre si prendeva cura del suo bestiame, per pestarlo fino a ridurlo senza vita.

Il gatto scappa dalla finestra e torna a casa dopo 6 anni. I proprietari commossi: «Non ci potevamo credere»

Un canguro la attacca, anziana salvata dal suo rottweiler eroe: «Hanno lottato per 45 minuti»

Giraffa killer in Sudafrica: bimba di un anno e mezzo muore schiacciata sotto gli occhi dei genitori

Cosa è successo

Questa è solo l'ultima di una serie di storie che coinvolgono elefanti che si vendicano di esseri umani. Il conflitto tra umani ed elefanti, infatti, è in aumento in India da anni. Gli abitanti dei villaggi a volte uccidono elefanti per rappresaglia dopo incidenti di incursioni nei raccolti che, spesso derivano dal fatto che gli elefanti sono costretti a lasciare il loro habitat per trovare cibo e acqua e che possono portare a incidenti pericolosi come questo.

Premlalata Yadav, l'ufficiale forestale della divisione, ha detto ai media che alcuni giorni fa la gente del posto ha ucciso un elefante e seppellito il corpo in un campo nel villaggio di Bania. Per questo motivo, gli elefanti andarono su tutte le furie e si vendicarono.

«L'incidente mostra anche gli istinti protettivi degli elefanti per i loro piccoli e i legami interni di lealtà sviluppati nel branco», ha riferito Duncan McNair, avvocato, fondatore e CEO dell'organizzazione benefica Save The Asian Elephants al giornale statunitense.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA