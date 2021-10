Elefantessa torna nel parco per far conoscere il suo cucciolo: boom di like per il video di Sunyei

E’ diventato subito virale il video del ritorno a casa di Sunyei, un’elefantessa che non vedeva l’ora di presentare il suo cucciolo agli uomini che l’avevano allevata. Prima di tutti il suo amato capo custode Benjamin che si era preso cura di lei nello Sheldrick Wildlife Trust in Kenya dopo la morte dei genitori. Tutto questo accadeva quattro anni fa, ma il momento commovente è stato rilanciato dal popolare account Instagram Global Positive News che in due giorni ha guadagnando oltre 37.000 like postando il video messo in rete dallo Sheldrick Wildlife Trust lo scorso agosto.

Al ritorno dopo 9 anni, Sunyei, ha permesso inoltre che il cucciolo chiamato Siku interagisse con i custodi del complesso. Segno di legami forti e gratitudine per l’aiuto dato all’elefantessa dopo che era rimasta orfana. Ma anche di intelligenza e grande senso della famiglia. Da piccola, racconta il Newsweek, Sunyei arrivò al centro di conservazione, dopo essere caduta in un buco nel fiume. È stata allevata dai custodi, prima di trasferirsi nel 2005 all'Ithumba Unit. Una volta cresciuti fino alla piena maturità, gli animali vengono integrati ancora una volta in natura, spesso unendosi ad altri ex-orfani in un branco, come ha fatto Sunyei nel 2009.

