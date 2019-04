Due aquile ingaggiate per difendere le spiagge invase dai gabbiani che terrorizzano i turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È la strategia del consiglio comunale di Lyme Regis, in Gran Bretagna, che ieri ha schierato i due rapaci. Le aquile - chiamate- sono state appoggiate sulle braccia di due conduttori mentre pattugliavano la passeggiata del resort vittoriano per fungere da deterrente per i gabbiani nelle vicinanze.L'idea potrebbe essere estesa anche al periodo estivonel tentativo di mantenere alto il numero dei visitatori, poiché la loro presenza ha finora impedito a centinaia di gabbiani di attaccare i turisti che si godono la spiaggia. Mark Green, vice segretario del consiglio comunale di Lyme Regis, ha dichiarato: «Da un po' di tempo combattiamo questo problema e abbiamo provato diversi mezzi per scoraggiare i gabbiani dall'atterraggio in spiaggia».«Se l'idea dovesse avere successo, pensiamo di estenderla anche durante l'estate. Non è certo economico, quindi non possiamo farlo tutti i giorni, ma sicuramente durante i periodi di maggiore affluenza», ha proseguito.