Tarquinia, dromedario scappa dal circo: fugge nel campo e fa una scorpacciata di cocomeri

Razzia di cocomeri a Tarquinia dove è stato beccato sul fatto il colpevole, ma è un dromedario. Si chiama Ambra, un bellissimo esemplare anziano fuggito giovedì mattina dal circo Rony Roller Circus durante la fase di montaggio delle strutture.L'animale è stato trovato sdraiato a terra dopo che si è fatto una scorpacciata di angurie sul campo agricolo adiacente il circo. In un primo momento qualcuno ha pensato che il dromedario fosse morto, ma Ambra sta benissimo, come afferma Rony, il proprietario del circo.«Per noi Ambra è come una nonna - dice Rony -. La chiamiamo "La vecchietta" perché sta insieme a noi da tantissimi anni e non si esibisce più negli spettacoli».L'animale, che a volte scorrazza libero tra i tendoni del circo, ieri è uscito dall'area e ha attraversato via Andrea Doria fino a raggiungere il campo di cocomeri. Tra Rony e l'agricoltore c'è stata solo una grande risata.