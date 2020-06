Doggami, molto più di un Tinder per cani: la community italiana per tutti i padroni

di individuare un modo più agevole per trovare un partner per il proprio cane. Spesso molti ne hanno uno di razza oppure meticcio, e in età fertile può essere un problema. La nostra community punta a rivolvere l'affaire. Compreso quello di acquistare un cucciolo oppure semplicemente donarlo

Sul forum poi si possono chiedere consigli ai veterinari e agli addestratori. Abbiamo anche attivato una sezione memorie per i cani che sono venuti a mancare. Un modo insomma per ricordarli

