La Guardia Costiera di Salerno ha messo in salvo un delfino spiaggiato sul Lungomare Colombo di Salerno. Le operazioni sono state avviate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Salerno, al comando del Capitano di Vascello Giuseppe Menna, a seguito di una segnalazione ricevuta sul numero blu 1530 da parte di un cittadino che segnalava la presenza di un delfino vivo spiaggiato. La Guardia Costiera ha allertato il servizio veterinario della ASL di Salerno. Tempestivo è stato altresì l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Salerno che ha contribuito efficacemente al salvataggio del delfino.





Il personale intervenuto si è inizialmente adoperato per aiutare l'animale a riprendere il largo ma a seguito di numerosi tentativi non andati a buon fine a causa della risacca, si è deciso di imbragare il delfino e trasportarlo con un automezzo dei Vigili del Fuoco al molo Manfredi del porto di Salerno, dove la motovedetta della Guardia Costiera era pronta per portarlo al largo. Le operazioni di salvataggio sono state condotte sotto la supervisione medica del veterinario e non appena raggiunta una zona sicura, nelle acque al largo del porto di Salerno, l'animale è stato liberato.