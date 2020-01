Delfino morto trovato in spiaggia in Sardegna, analisi per stabilire le cause della morte

Cane trafitto da una freccia di una balestra da caccia: la padrona lo trova agonizzante in terra

Lunedì 27 Gennaio 2020, 20:00

La carcassa di unè stata rinvenuta nella giornata di oggi sulla spiaggia di, a Muravera (). A scoprire l'animalesono state alcune persone che stavano passeggiando sul litorale: sono state disposte analisi per chiarire le cause della morte, anche se la carcassa non presenterebbe ferite.È stato subito informato il personale dell'Area marina protetta di Capo Carbonara, arrivato sul posto insieme con il veterinario della Assl. Ilera lungo 115 centimetri, '' come viene definito dagli esperti, cioè non aveva ancora raggiunto la piena maturità.Le cause della morte non sono chiare, non sarebbero state trovate ferite riconducibili ad attrezzi da pesca, occorreranno quindi ulteriori analisi sui campioni prelevati dalla Assl. La carcassa sarà rimossa da personale del Comune.